В Воронеже может появиться вице-мэр по внутренней политике

У мэра Воронежа может появитсья новый заместитель, который будет отвечать за внутреннюю политику, сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе городской администрации. Ему будут подчинены управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества, управление информации и отдел по мобилизационной работе.

Кроме того, вице-мэр по внутренней политике будет отвечать за взаимодействие городской администрации с создающимся центром управления регионом.

Мэрия уже внесла соответствующие изменения в структуру муниципальной власти на согласование депутатам городской думы.

Глава Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что «потенциальные кандидатуры на эту должность пока не рассматривались».

«Перед муниципалитетом с завидной регулярностью встают не только практические задачи по улучшению качества жизни горожан, развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, но и различные общественно-политические. Нужно не только эффективно выполнять свою часть полномочий по организации выборов разных уровней, но и усиливать диалог с разными политическими силами, в том числе, оппозиционными. Необходимо слышать их позицию, их предложения, тем более, когда они конструктивны,— пояснил необходимость в новом заме господин Кстенин.— Город много работает с общественниками, соответственно, профильное управление должно активнее вовлекаться в этот процесс. Следует продолжать и развивать работу с гражданами, в том числе, путем непосредственного общения в соцсетях и решения поднимаемых в постах и комментариях проблем».

Подробнее о создании в Воронежской области центра управления регионом и стоимости этого проекта — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников