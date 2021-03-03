Вопрос о сносе самарского дома, где было «стояние Зои», решат в суде

ООО «Время плюс» обратилось в суд с иском к департаменту градостроительства и главе Самары Елене Лапушкиной. Истец добивается отправки проекта планировки территории в границах ул. Ярмарочной, Братьев Коростелевых, Маяковского, Арцыбушевской в Ленинском районе для утверждения градоначальнице, чтобы она повторно рассмотрела документы. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

В настоящее время заявление оставлено без движения из-за неполной оплаты ООО «Время плюс» госпошлины. У истца есть около двух недель на устранение нарушений.

На указанном участке на ул. Чкалова, 84, располагается дом, в котором произошло «Стояние Зои». Согласно легенде, зимой 1955–1956 годов местная жительница Зоя Карнаухова не дождалась на танцы своего молодого человека и пустилась в пляс с иконой святителя Николая Чудотворца. После этого она застыла на 128 дней, а затем скончалась, гласит предание. Сообщалось, что в доме, где произошло это событие, планируется открыть музей.

Георгий Портнов