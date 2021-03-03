Пермский политолог претендует на пост главы города

Политолог Виталий Ковин подал документы на конкурс по отбору главы Перми. Об этом господин Ковин написал в своем telegram-канале «НЕтайный НЕсоветник губернатора». Политолог отметил, что не представил один из документов — анкету, которую заполняют при поступлении на государственную и муниципальную службу. О причинах этого решения Виталий Ковин обещает написать позже.

Документы от кандидатов на пост главы Перми принимаются со 2 февраля до 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По его итогам комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.

По информации cобеседников “Ъ-Прикамье”, основным кандидатом на пост градоначальника является исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин. Ранее о сдаче документов на конкурс заявили депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов и глава Пермского отделения Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Александр Синявский. Информагентство Ura.ru со ссылкой на секретаря конкурсной комиссии, депутата Пермской думы Наталью Рослякову сообщает, что документы на конкурс также подали сотрудник «Почта Банка» Евгений Рожков и бывший кандидат на пост главы Кунгура Андрей Золотарев.