В Самаре ученые создают первый в стране сканер видеофейков

Создание веб-сервиса, который позволит проверить подлинность цифровых фото и видеороликов, а также выявить подделки, стартовало в Самаре. Работа ведется на площадке Самарского национального исследовательского университета им. Королева. Об этом сообщает центр по связям с общественностью вуза.

«Программный комплекс, использующий алгоритмы обнаружения искажений, позволит автоматически выявлять следы внесенных в цифровое изображение или видеоряд изменений и определит степень достоверности предложенного к анализу цифрового материала»,– говорится в сообщении.

Как сообщает вуз со ссылкой на доцента кафедры геоинформатики и информационной безопасности Андрея Кузнецова, веб-сервис будет создан до конца текущего года. Его предполагается использовать, в том числе, для выявления фейковых новостей.

Желающие смогут отправлять на сайт любое сомнительное фото или видео, а программа определит коэффициент достоверности представленного материала. Авторы разработки считают, что она будет полезна для СМИ.

Георгий Портнов