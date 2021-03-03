В Перми задержаны подозреваемые в нападении на адвоката

В рамках расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью адвокату Евгению Елькину задержаны двое жителей Пермского края, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Нападение на господина Елькина, который является членом квалификационной комиссии адвокатской палаты Пермского края, произошло утром первого марта на парковке рядом с домом, где проживает потерпевший. В результате Евгений Елькин в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц. По данному факту следственными органами МВД было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, которое было передано для производства предварительного следствия в СУ СКР по Пермскому краю. При этом собеседники «Ъ-Прикамье» не исключают, что состав преступления может быть в итоге квалифицирован как покушение на убийство.