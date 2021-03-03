В России разработают стандарты для гостиниц all inclusive

Ростуризм разработает стандарты для оказания гостиничных услуг в России по системе «все включено» (all inclusive). Такое поручение ведомству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ростуризм подтвердил работу над стандартами, отметив, что сейчас российские отели по-разному трактуют формат all inclusive.

По системе «все включено» в стране работают 10–15% отелей на черноморских курортах. По оценкам экспертов, нововведение вряд ли сильно увеличит их долю, так как в работе с all inclusive заинтересованы только отели, в которых более 100–150 номеров. Ростуризм должен сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма до 5 марта.

Подробнее о введении стандартов all inclusive — в материале “Ъ” «Включевые понятия».