В Татарстане тарифы на вывоз ТКО за год выросли на 24,8%

Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в Татарстане к январю 2021 года в среднем выросли на 24,8% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Об этом сообщает PБК, ссылаясь на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExperti.

Татарстан занял второе место среди регионов РФ с самым существенным ростом тарифов на вывоз ТКО. Лидером здесь стала Новосибирская область, где цены в среднем выросли на 39,2%. Тройку лидеров замыкает Омская область с 20,9%.

В России тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов за год в среднем выросли на 4,05%.

"Ъ-Казань"