Новые резиденты ТОСЭР в Далматово займутся производством труб и переработкой шин

Департамент экономического развития Курганской области подписал соглашения с ООО «Далматовский трубный завод», ООО «ДСК “Далматово”» и ООО «Далматовская резина-крошка» об осуществлении деятельности этих компаний на территории опережающего социально экономического развития.

Как сообщает пресс-служба правительства области, инвесторы планируют создать на территории новые предприятия. В частности, «Далматовская резина-крошка» будет перерабатывать до 3,5 тыс. тонн изношенных автомобильных шин и других резинотехнических изделий в год в резиновую крошку, применяемую в различных сферах производства. ООО «ДСК “Далматово”» планирует производить термоструктурные панели, плитный утеплитель, другие пенополистирольные изделия, упаковочные материалы. ООО «Далматовский трубный завод» намерено запустить производство полиэтиленовых и полипропиленовых труб для водоснабжения и водоотведения. На трех предприятиях будет создано 90 рабочих мест.

Общее количество резидентов территорий опережающего развития в Курганской области – в Далматово, Варгашах и Катайске – достигло 18. За последний месяц реализовать проекты на площадках ТОСЭР региона решили семь компаний.