Власти назвали сроки ремонта мостов на ул. Физкультурной и Ракитовском шоссе в Самаре

Ремонт Ракитовского шоссе в Самаре запланирован на текущий год. Соответствующий путепровод в настоящее время включается в подпрограмму «Мосты и путепроводы», сообщает департамент городского хозяйства и экологии со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области в «Твиттере».

«По вышеуказанному путепроводу разработана проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы. После выделения денежного финансирования начнутся работы по ремонту»,– говорится в сообщении.

Кроме того, поврежденный участок Ракитовского шоссе, на ямы на котором ранее жаловались горожане, включен в план аварийно-ямочного ремонта. В него же включен мост на ул. Физкультурной. Однако в настоящее время погода не позволяет начать ремонт на указанном участке.

Георгий Портнов