Продажи КамАЗа в РФ в 2020 году выросли на 7%

КамАЗ по итогам 2020 года продал на отечественном рынке 32,6 тыс. грузовиков, что на 7,1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостaт».

Отмечается, что из общего числа проданных транспортных средств 32 тыс. машин составили грузовики массой свыше 14 тонн, оставшиеся — массой от 8 до 14 тонн. Доля КамАЗа на рынке грузовиков свыше 14 тонн выросла до 47,5%.

Экспорт машин набережночелнинского производителя упал на 13%, до 4,3 тыс. единиц и сборочных комплектов. Большая их часть пришлась на страны СНГ, еще 30% — на страны дальнего зарубежья. В частности, в Казахстан КамАЗ поставил 1,3 тыс. грузовиков, в Туркменистан — 852, в Узбекистан — 196.

"Ъ-Казань"