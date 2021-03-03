В феврале в Казани выявили свыше 8 тысяч пассажиров без масок

В общественном транспорте Казани по итогам февраля выявили 8,4 тыс. нарушителей масочного режима. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что за месяц в городе проверили 11,6 тыс. единицы общественного транспорта на 342 контрольных точках. После замечания все пассажиры без средств индивидуальной защиты надели маски.

За последнюю неделю февраля в Казани выявили 1,5 тыс. пассажиров без масок. За данный период в городе проверили почти 2 тыс. единиц общественного транспорта на 68 контрольных точках.

"Ъ-Казань"