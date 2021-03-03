Мошенники придумали новую схему обмана под видом писем с «Госуслуг»

Мошенники придумали схему получения данных о банковских картах россиян под видом сбора сведений для получения социальных выплат на портале госуслуг. Они направляют гражданам электронное письмо, напоминающее сообщение от «Госулуг», и предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и номер банковской карты.

Письмо содержит типичные для сообщений настоящего портала госуслуг элементы: логотипы, шрифт и гиперссылки. При этом отправлено оно с адреса info@mybusinessplan.ru, сообщает «РИА Новости». В письме говорится, что получателю начислены социальные компенсации, а для их оформления нужно перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В. Для идентификации в личном кабинете надо указать номер СНИЛС, а в открывшемся новом окне — номер банковской карты.

По словам эксперта Сколково–РЭШ Егора Кривошея, ожидается рост числа таких рассылок. Основные риски при этом — утечка данных и потеря доступа к аккаунтам с персональной информацией. В случае мошенничества он советует обратиться в техподдержку сайта госуслуг, сменить пароль и написать заявление в полицию о мошенничестве.

Интернет-мошенники также начали использовать для шантажа персональные данные россиян, которые собирают боты в мессенджере Telegram, рассказали “Ъ” эксперты по безопасности. Мошенники вымогают деньги, угрожая взломать аккаунт или раскрыть информацию о действиях человека в сети его родным и коллегам.

Подробнее — в материале “Ъ” «Мошенники научились ботать».