Техас и Миссисипи отменили масочный режим и сняли ограничения для бизнеса

Власти американских штатов Техас и Миссисипи отменили обязанность носить маски. Бизнес может вернуться к обычному режиму работы. Белый дом считает это решение ошибочным.

«Я анонсировал, что Техас открывается на 100%. Я также прекратил в штате действие масок»,— написал губернатор Техаса Грэг Эбботт в Twitter.

«Мы снимаем обязанность по ношению масок и бизнес сможет работать на полную мощность без ограничений»,— написал губернатор Миссисипи Тэйт Ривз в Twitter.

Старший советник рабочей группы при Белом доме по борьбе с коронавирусом Энди Славитт заявила, что штатам не стоит торопиться снимать все ограничения. «Мы считаем ошибкой преждевременную отмену этих предписаний. Маски спасают множество жизней»,— сказал он в эфире CNN (цитата по ABC News). Она выразила надежду, что решение пересмотрят.

В США зарегистрировано около 29 млн заражений коронавирусом. Умерли больше 515 тыс. человек.

О ситуации с коронавирусом в США — в материале “Ъ” «Америка в роли простой смертной».