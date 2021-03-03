Курской сети АЗС «Ант-ойл» грозят банкротством

Арбитражный суд Курской области принял к производству заявление о признании банкротом ООО «Топливная компания "Ант-ойл"», юрлица одноименной сети автозаправок в регионе, ставшей известной после уголовного дела о хищении средств на закупках топлива для полиции. Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Судя по материалам дела, иск о банкротстве подало физическое лицо, Надежда Червякова, ранее занимавшаяся торговлей моторным топливом как индивидуальный предприниматель. Она требует у сети АЗС задолженность по кредиту Курскпромбанка, которая была взыскана Ленинским райсудом Курска в ноябре 2019 года. Размер задолженности в документах арбитража пока не раскрывается. Известно, что истец просил выбрать конкурсного управляющего «Ант-ойл» из числа членов «Межрегиональной СРО профессиональных арбитражных управляющих».

Третьим лицом по делу также проходит управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курской области. Первое заседание в суде запланировано на 10 марта.

С деятельностью «Ант-ойл», напомним, связано уголовное дело бывшего депутата городского собрания Курска от «Единой России» Надежды Тарубаровой. Ее обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и отмывании незаконного дохода в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). По версии следствия, бывший топ-менеджер топливной компании госпожа Тарубарова, ее заместитель и главный бухгалтер продали более 600 тыс. л горюче-смазочных материалов регионального управления МВД третьим лицам, а для легализации полученных средств сфальсифицировали документацию о якобы имевшихся сделках на 4,5 млн руб. Ни госпожа Тарубарова, ни другие фигуранты уголовного дела, вину не признали.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников