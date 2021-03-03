США назвали подпавшие под санкции российские организации

Минторг США разместил список 13 компаний, против которых ввели санкции в связи с «поддержкой российских программ по оружию массового уничтожения и деятельностью по химическому оружию». Среди них девять российских фирм, три германских и одна швейцарская. Документ размещен в Федеральном реестре США (.pdf).

Санкции введены против Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, Femteco, Interlab, LabInvest, OOO Analit Products, OOO Intertech Instruments, Pharmcontract GC, Rau Farm, Regionsnab и Riol-Chemie. Также ограничения распространили на 27-й научный центр России.

США 2 марта ввели антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под ограничения попали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. Евросоюз 2 марта ввел санкции против четырех высокопоставленных чиновников. МИД России пообещал ответить на санкции.

Подробнее об ограничениях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».