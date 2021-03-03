139,3 миллиарда долларов составил на 1 октября 2020 года объем краткосрочного внешнего долга РФ по остаточному сроку до погашения, сообщил ЦБ. Показатель, включающий в себя короткие и длинные долги к выплате в течение года, с начала 2020-го уменьшился на 6,2%, но в годовом выражении вырос на 6,4%. На начало четвертого квартала 2020 года 46% в нем составляли короткие долги, что на 2 процентных пункта больше, чем было годом ранее. С начала 2020 года (особенно заметно в годовом выражении) росли короткие обязательства банков и компаний, в то время как долг (особенно краткосрочный) нефинансового сектора перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования быстро снижался.