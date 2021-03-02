Бастрыкин поручил проверить информацию в соцсетях по теме детского суицида

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал разобраться с призывами к детскому суициду в социальных сетях, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в TikTok появились видеоролики, в которых детей призывают принять участие в акции массового суицида 3 марта.

«В последние дни февраля в социальных сетях стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий. В этой связи необходимые профилактические мероприятия уже проводятся рядом профильных ведомств»,— сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Председатель СКР поручил главному следственному управлению организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников»,— добавила она.

Кроме того, по требованию Роскомнадзора соцсети удалили более 450 интернет-материалов с призывами к несовершеннолетним совершить суицид, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Для защиты детей приняты меры по пресечению соцсетями распространения призывов к массовым самоубийствам»,— сообщили в Роскомнадзоре.

Сегодня школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду.

Подробнее — в публикации “Ъ” «TikTok столкнулся с панической атакой».