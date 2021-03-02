«Автомобилист» проиграл «Авангарду» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил омскому «Авангарду» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Встреча проходила в подмосковной Балашихе, где временно расположена домашняя арена «Авангарда», и закончилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

«“Авангард” открыл счет на седьмой минуте, во втором периоде “Автомобилист” прибавил и имел много опасных моментов, но забить не получилось. Третий период наша команда начала в меньшинстве, и хозяева удвоили преимущество. Затем у екатеринбуржцев последовало еще одно удаление, и счет стал 3:0»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Вторая игра серии пройдет 4 марта снова в Балашихе, а 6 и 8 марта «Автомобилист» будет принимать «Авангард» в Екатеринбурге. Серия длится до четырех побед.