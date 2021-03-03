Мэрские предпринятия

Второго марта мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел первую встречу с бизнесменами города. Предпринимателей в основном интересовала работа нестационарных торговых объектов в контексте и концепции празднования 800-летия Нижнего Новгорода, которое состоится в августе 2021 года, а также высокий темп роста коммунальных платежей. Юрий Шалабаев призвал бизнесменов к конструктивному диалогу, но не стал давать обещаний. Он предложил собираться ежеквартально и согласился реанимировать общественный бизнес-совет при мэрии.



Встречи с предпринимателями проводили все главы Нижнего Новгорода, каждый раз они начинали выступления с обещаний наладить конструктивный диалог чиновников с бизнесменами. Действующий глава города Юрий Шалабаев не стал исключением: на площадке региональной Торгово-промышленной палаты (ТПП) во вторник 2 марта он заявил, что главное между властью и бизнесом — доверие, поэтому сразу предупредил, что не будет давать невыполнимых обещаний, чтобы никого не обманывать. Основной темой дискуссии господин Шалабаев обозначил подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода: празднование юбилея намечено на август 2021 года, и наплыв туристов может обеспечить предпринимателям рост доходов, особенно в сфере нестационарной торговли.

Именно у предпринимателей, владеющих киосками и ларьками, накопилось больше всего вопросов. Они касались разработки единой концепции благоустройства исторической части города, которой занимается АНО «Центр 800». Торговцы никак не могут встретиться с ответственным за подготовку к юбилею замгубернатора Олегом Берковичем и не представляют, останутся ли их киоски на прежнем месте и насколько впишутся в городской ландшафт после массового благоустройства. Одна из предпринимательниц рассказала, что тем, кому уже точно придется оставить прежние места торговли, поскольку киоск выглядит непрезентабельно, власти предложили новые, но неудобные площадки, в некоторых случаях даже в промзонах Нижнего Новгорода. Неясным остается вопрос размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в зоне коммунальных и электросетей. Бизнесмены посетовали, что прямого запрета на размещение НТО в такой зоне на законодательном уровне нет, но мэрия часто отказывает по таким заявкам. По их словам, торговать невозможно на набережных, где нет электричества, и приходится использовать шумные генераторы, а подключение к сети в центре Нижнего Новгорода стоит дорого.

Господин Шабалаев заверил, что постарается разобраться с этими вопросами, по поводу подключения к сетям он отметил, что эта возможность на Нижневолжской набережной появится после благоустройства. Присутствовавший на встрече бизнес-омбудсмен Павел Солодкий сообщил, что визит к замгубернатору и представителям АНО «Центр 800» по вопросам работы НТО предварительно анонсирован на вторую половину марта. Юрий Шалабаев отметил, что утвержденному дизайн-коду исторической части торговым объектам придется соответствовать, как и рекламным конструкциям, состояние которых также интересовало представителей рекламной сферы. По словам бизнесмена Артема Морозова, мэрия неправомерно требует от владельцев цифровых рекламных конструкций рекламировать только собственные услуги, поскольку размещение чужих объявлений, считают власти, создает недобросовестную конкуренцию стандартным рекламным носителям, и город недополучает собственные сборы.

Он добавил, что бизнес фактически отстранен от участия в регулировании нормативных актов о рекламе, хотя определение содержания рекламы в соответствии с федеральным законом не относится к компетенции местного самоуправления. Мэр Шалабаев ответил, что городская дума изменит правила размещения. «Ваша главная задача — это получение прибыли. Наша задача — не только пополнить бюджет, но и сохранить исторический облик города. Поэтому нужны понятные долгосрочные правила и прозрачность решений. Если есть необходимость комплексно проработать вопрос размещения рекламных конструкций, ведения бизнеса, взаимоотношений — давайте создадим рабочую группу при главе города и наметим определенные цели и планы работы. Хотя не со всеми вашими предложениями я согласен, думаю, найдем общий язык», — ответил Юрий Шалабаев. Павел Солодкий отметил, что город нельзя засорять любой рекламой, но зарабатывать нужно и бизнесу, и городу, а практики более продвинутых регионов в этой сфере в Нижнем Новгороде никак не используются.

Наиболее оживленной оказалась дискуссия мэра с промышленниками и бизнесом, возмущенными резким ростом тарифов на услуги водоотведения. Как рассказывал “Ъ-Приволжье”, из-за изменения «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» с 1 июля 2020 года, по данным предприятий, плата за превышение нормативов загрязнения стоков выросла на 80–100%. Переплачивают за канализацию теперь рестораторы и отельеры, чей суточный объем стоков не превышает 30 куб. м и рассчитывается по формуле «коэффициент, умноженный на тариф на водоотведение, умноженный на объем отведенных сточных вод». По этому поводу бизнес массово жаловался господину Солодкому, который подключил к ситуации областную прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и указало, что Нижегородский водоканал вынуждает предпринимателей проводить экспертизу канализационных стоков за свой счет, чтобы снизить платежи, а установленные мэрией нормативы чистоты стоков схожи с нормативами питьевой воды. По этому поводу идут судебные споры, и промышленники недовольны отсутствием реакции мэрии на свои жалобы, направленные еще осенью. Отвечать на вопрос поручили заместителю гендиректора водоканала Алексею Шаронову. Он рассказал о том, что в станцию аэрации в последние годы вложено 450 млн руб. и водоканал сам отчисляет огромные средства в федеральный бюджет. «Я слышал немало возмущений со стороны каждого ресторана, мы провели выборочную проверку. Уверяю вас, выявленные показатели стоков позволяют нам начислять в разы больше плату от той, что начисляем сейчас», — заверил господин Шаронов. Юрий Шалабаев попросил предоставить результаты, чтобы изучить их и еще раз обсудить с жалобщиками. После этого некоторые промышленники возмущенно покинули зал, назвав встречу «пиаром каким-то».

Кроме выражения готовности встречаться с бизнесом раз в квартал, мэр также поддержал идею реанимировать созданный его предшественником Владимиром Пановым общественный совет предпринимателей при главе города, который, по словам Павла Солодкого, собрался лишь однажды. Под конец заседания бизнесмены выразили недовольство плохой уборкой снега и предложили привлекать технику частных компаний и предприятий. Тот ответил, что проблема с техникой решена, необходимое количество найдено, в частности в других регионах.

Роман Рыскаль