Стоки выводят на чистоту

Представители бизнес-омбудсмена Павла Солодкого в суде заявили о незаконном обогащении АО «Нижегородский водоканал», практикующего новые правила водоотведения для кратного увеличения счетов за негативное воздействие на канализацию. По мнению юристов, коммунальный монополист вынуждает кафе, отели, химчистки и другие заведения малого бизнеса проводить экспертизу канализационных стоков на показатели, схожие с нормативами питьевой воды. Водоканал не согласен и оспаривает прокурорское представление по этому поводу. В мэрии Нижнего Новгорода, утвердившей для водоканала нормативы загрязняющих веществ в стоках, не комментируют доводы бизнес-уполномоченного.



В арбитражном суде Нижегородской области продолжается разбирательство по поводу кратного увеличения платы за сточные воды ресторанов, химчисток, отелей и предприятий малого бизнеса. Как писал “Ъ-Приволжье”, с 1 июля 2020 года правительство РФ радикально изменило «Правила холодного водоснабжения и водоотведения». Новая плата за превышение нормативов состава сточных вод для абонентов, чей суточный объем водоотведения не превышает 30 куб. м, рассчитывается по формуле «коэффициент, умноженный на тариф на водоотведение, умноженный на объем отведенных сточных вод». Осенью прошлого года Нижегородский водоканал начал выставлять рестораторам и отельерам в разы выросшие счета, а бизнесмены стали массово жаловаться уполномоченному по защите прав предпринимателей Павлу Солодкому. По этим жалобам прокуратура Нижнего Новгорода сочла подобные начисления неправомерными. Как указало надзорное ведомство, плата может взиматься только по итогам анализов сточных вод абонента, если подтверждено превышение концентрации вредных веществ и их негативное влияние на централизованную канализационную систему. Водоканал начислял плату потребителям с объемом стоков до 30 куб. м без отбора проб, и прокуратура потребовала прекратить эту практику.

Не согласившись с представлением прокурора, АО «Нижегородский водоканал» оспаривает его в суде. Юристы предприятия доказывают, что в соответствии с федеральными «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения» вправе начислять плату за превышение нормативов загрязнения стоков без их анализа в каждом конкретном случае. В компании считают, что абонент вправе подать декларацию о соответствии состава стоков нормативам, но заниматься их лабораторными исследованиями водоканал не обязан. Поэтому для пересчета платы абоненты должны сами привлекать аккредитованные лаборатории по исследованию проб. А если предприниматели не хотят декларировать соответствие стоков нормативам, им начисляется плата по среднесуточному нормативу, полагают представители водоканала.

Представитель бизнес-омбудсмена Михаил Гордеев настаивает, что таким образом АО «Нижегородский водоканал» взимает плату со всего малого бизнеса вне зависимости от наличия негативного воздействия на свои канализационные сети и очистные сооружения. Фактически предприятие использует механизм, по которому ответственность абонентов с сильно загрязненными стоками страхуется другими абонентами без таковых, считает юрист, говоря, что по нормам федерального закона о водоотведении концентрацию загрязняющих веществ контролирует именно водоканал, а не потребители. «Если стоки содержат загрязняющие вещества, то абонент обязан компенсировать затраты на очистку этих вод. Но если концентрация превышает нормативы, то абонент обязан оплатить разницу. Однако, как установлено в суде, водоканал не осуществляет этот контроль», — подчеркнул господин Гордеев на очередном заседании суда. По его словам, водоканал не разъяснил абонентам их право подать декларации и освободиться от повышенной платы. Таким образом, полагает юрист, коммунальная компания использует «презумпцию виновности», заставляя платить за негативное воздействие те организации, которые сбрасывают менее 30 куб. м в сутки. Если суд отменит представление прокуратуры, то создаст предпосылки для привлечения добросовестных абонентов к административной ответственности, полагает представитель омбудсмена. Юристы водоканала затруднились ответить на вопросы судьи о том, уведомляло ли предприятие своих абонентов о возможности декларировать стоки.

Главное, на что обратили внимание в аппарате Павла Солодкого, — сами нормативы состава сточных вод. Они были утверждены главой администрации Нижнего Новгорода 8 сентября 2020 года и применимы для расчета платы с 7 июля — за месяц до того, как нижегородский бизнес стал возмущаться резко возросшей платой. «Даже если предприниматель действует добросовестно и расчет производится по требованиям водоканала, постановлением администрации установлены такие нормативы загрязнения, которые превышают нормативы по чистоте питьевой воды или дистиллированной воде. То есть условно сточные воды должны быть чище, чем питьевая вода», — подчеркнул господин Гордеев. По его мнению, тем самым администрация как учредитель водоканала фактически утвердила нормативы для незаконного обогащения муниципального общества. В администрации Нижнего Новгорода не стали комментировать эти выводы. Разбирательство по делу продолжится 25 февраля.

Роман Рыскаль