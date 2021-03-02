Объявлен победитель конкурса на строительство галереи в Перми

Победителем конкурса на разработку проектно-сметной документации и строительство здания Пермской государственной художественной галереи стало нижегородское ООО «ЛимакМаращСтрой» (ГК Limak Marash), предложившее выполнить работы за 4,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. В течение 20 дней управление капстроительства Прикамья заключит с компанией контракт при условии предоставления обеспечения.

На участие в закупке заявлялись также ООО «Фортэкс» (Татарстан), АО «Строительная компания ФЛАН-М» (Москва) и победитель предыдущего конкурса на строительство объекта ООО «АСГ Техно Строй» (Московская область).

Напомним, это уже четвертый конкурс на проектирование и строительство галереи в Перми. Он был объявлен в конце декабря 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,231 млрд руб. На предыдущем конкурсе стоимость строительства оценивалась в 4,123 млрд руб. Техническое задание предусматривает строительство пятиэтажного здания площадью 21,6 тыс. кв. м на территории культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1). Это в семь раз больше действующего помещения галереи. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

Группа компаний Limak Marash создана в 2015 году. Она является результатом партнерства российской компании «Маращстрой» и турецкого строительного холдинга Limak Group, работающей с 1976 года. Владельцами ООО «ЛимакМаращСтрой» выступают Баджаксыз Турхан Сердар (50%), Караджа Селчук (25%) и Эртем Эртан Оккеш (25%). Возглавляет общество Рагим Махмудов. Выручка компании по итогам 2019 года составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 18,2 млн руб. В основном компания занимается созданием аэропортовой инфраструктуры (аэропорты в Челябинске, Волгограде, Хабаровске, реконструкция привокзальной площади аэропорта Новосибирск), а также строительством торговых объектов (ТЦ «Столица» в Москве и МФЦ «Эспланада» в Перми).

Отметим, ранее интерес к строительству проявляли другие турецкие девелоперы — ГК «Монолит Констракшн» и АО «Контек Иншаат Аноним Ширкети». Последнее сумело добиться отмены результатов третьего конкурса на возведение объекта. На это конкурс поступила единственная заявка — от ООО «АСГ Техно Строй», подконтрольного Алексею Садкову, сыну депутата Калининградской областной думы Виталия Садкова. Однако АО «Контек Иншаат Аноним Ширкети» пожаловалось по этому поводу в ФАС РФ. Антимонопольная служба во время проверки конкурса выявила нарушения и заблокировала торги и их результаты.