Полигон «Северная Самарка» расширять не будут

Власти Ленобласти отказались от расширения полигона «Северная Самарка» во Всеволожском районе. Возможность расширения за счет строительства второй очереди ТБО будет исключена из территориальной схемы по обращению с отходами. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, что летом прошлого года Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности ЗАО «Промотходы» (владеет полигоном «Северная Самарка») по ст. 8.5 КоАП РФ за искажение экологической информации. А в начале 2020 года деятельность полигона была приостановлена на три месяца. Проверка показала, что полигон исчерпал вместимость.