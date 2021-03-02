Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine

Россиянин Даниил Квят стал резервным пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Alpine.

Основными пилотами Alpine (прежнее название команда — Renault) являются двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон. Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.

«Я рад присоединиться к семье Alpine. Команда добилась больших результатов в прошлом году и очень продвинута технологически. Команда серьезно развивается, и я хочу внести свой вклад в эту позитивную тенденцию»,— приводятся слова Даниила Квята в Twitter команды.

В прошлом сезоне 26-летний Квят выступал за Alpha Tauri. В составе команды он набрал в сезоне-2020 32 очка и стал 14-м в зачете пилотов. Руководство коллектива не стало продлевать контракт с россиянином в конце сезона. Его место в команде займет японец Юки Цунода.