Цена на золото упала до восьмимесячного минимума

Сегодня, 2 марта, котировки золота опускались до минимальных значений за последние восемь месяцев — $1707 за унцию. Это на 18% ниже максимального показателя, установленного в августе прошлого года,— $2072. Опрошенные FT эксперты объясняют снижение аппетита инвесторов к этому «безопасному» активу продолжающимся восстановлением мировой экономики.

«Мы наблюдаем рост доходности по облигациям, что является признаком оптимизма по отношению к экономике. Такая ситуация приводит к тому, что инвесторы начинают избавляться от своих позиций по золоту»,— отмечает аналитик швейцарского Julius Baer Карстен Менке.

В прошлом году на фоне коронавирусных ограничений и замедления экономики инвесторы стали активно перекладываться в золото, цена на которое несколько раз устанавливала многолетние рекорды. Еще одним фактором текущего снижения цены на золото аналитики Citigroup называют криптовалюты, которые в текущем году инвесторы используют как альтернативный способ вложения средств. Благодаря таким настроениям курс биткойна в нынешнем году вырос на 65% — до $48,6 тыс.

Евгений Хвостик