В краевой избирательной комиссии ожидается кадровая ротация

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о досрочном прекращении полномочии члена избирательной комиссии Пермского края Марины Ермашевой. Решение о прекращении полномочий было принято на основании личного заявления госпожи Ермашевой. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовои информации.

Марина Ермашева работает в системе избирательных комиссий с 2008 года. С 2013 по 2018 годы работала секретарем избирательной комиссии Перми, с 2018 является заместителем председателя пермской комиссии. В 2016 году она была выдвинута Губахинскои городской думой и была назначена указом губернатора в новыи состав избирательной комиссии Пермского края. По информации “Ъ-Прикамье”, после ухода из краевой комиссии госпожа Ермашева сконцентрируется на организации выборов в Пермскую думу, запланированных на сентябрь.

Краевая комиссия и администрация губернатора должны определиться с кандидатурой нового члена краевой комиссии с правом решающего голоса в течение месяца. По информации источников “Ъ-Прикамье”, в крайизбирком для усиления работы в преддверии крупных совмещённых выборов может воити человек из территориальных или участковых комиссии.