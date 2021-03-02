Задержанный из-за подготовки теракта в Тамбове юноша пробудет под стражей до конца апреля

Ленинский райсуд Тамбова по ходатайству следствия продлил на два месяца срок содержания в СИЗО юноше, обвиняемому в приготовлении к совершению теракта на одном из социальных объектов областного центра, сообщили “Ъ-Черноземье” в суде.

Там пояснили, что под стражей он пробудет, как минимум, до 22 апреля. В конце прошлого года управление СКР по Тамбовской области возбудило в отношении учащегося местного колледжа 2003 года рождения уголовное дело о попытке совершения террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, молодой человек, относящийся к «деструктивной субкультуре», готовился сделать самодельное взрывное устройство и применить его на одном из социальных объектов Тамбова. При задержании в его квартире сотрудники ФСБ нашли химические вещества, предметы и инструменты для самостоятельного создания устройства.

На момент задержания и заключения подозреваемого под стражу, его имя не раскрывалось. Сотрудники правоохранительных органов и судов ссылались на то, что информация о нем закрыта, так как ему нет 18 лет. Однако после того, как он обжаловал меру пресечения, Тамбовский облсуд опубликовал определение об оставлении ареста в силе, в котором имя было указано.

Как следует из текста документа, с которым ознакомился “Ъ-Черноземье”, заявитель просил суд отправить его под домашним арестом. По его мнению, решение первой инстанции об аресте основано только на предположениях о том, что он продолжит заниматься преступной деятельностью. Молодой человек также утверждал, что, давая показания после задержания, он был в стрессе, не осознавал значения собственных слов и оговорил себя. Адвокат обвиняемого Наталья Коршикова не стала комментировать “Ъ-Черноземье” обстоятельства уголовного дела. Связаться с его отцом Сергеем Смагиным, выступавшим в облсуде в качестве законного представителя заявителя жалобы, оперативно не удалось.

После обращения “Ъ-Черноземье” тамбовский облсуд удалил определение, назвав его публикацию «технической ошибкой».

Сергей Толмачев