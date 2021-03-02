СКР разыскивает подозреваемого в убийстве женщины и ее двух детей

В Прикамье правоохранительные органы разыскивают Алексея Горбунова 1980 года рождения. Как сообщает сайт СУ СКР по Пермскому краю, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,в,д», ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, а также малолетнего, совершенные с особой жестокостью). В частности, речь идет об убийстве женщины, а также ее детей 2008 и 2004 годов рождения, которое было совершено в поселке Октябрьский. Их тела были обнаружены сегодня утром. На место происшествия выехали руководитель и заместитель руководителя следственного управления, следователи-криминалисты отдела криминалистики. По данным «Ъ-Прикамье», господин горбунов является супругом погибшей.