Свердловская область в пятый раз вошла в список регионов, где ограничена свобода в интернете

По итогам 2020 года Свердловская область в пятый раз вошла в список регионов, в которых ограничивали свободу в интернете, следует из доклада проекта «Сетевые свободы» правозащитной группы «Агора».

Результаты мониторинга, лежащие в основе доклада, включили все случаи вмешательства в свободу получения и распространения информации в интернете, информация о которых была опубликована в открытых источниках. Поиск материалов производил алгоритм машинного обучения с последующей ручной модерацией. По количеству инцидентов, связанных со свободой в интернете, из регионов были сформированы четыре группы: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».

Свердловская область попала в «красную зону». Как следует из доклада, за 2020 год в регионе зарегистрировали 90 случаев нарушения свободы в интернете. Восемь из них сопровождались уголовными преследованиями, 20 — административным давлением, 38 — интернет-цензурой, по четыре — насилием и гражданскими исками, 14 — кибератаками и два случая были отнесены к категории «другое».

В частности, к случаям ограничения свободы в интернете в Свердловской области авторы исследования отнесли штраф жительнице Екатеринбурга за создание ЛГБТ-паблика для знакомств во «ВКонтакте», обвинение политолога Федора Крашенинникова в неуважении к власти, штраф экс-схиигумена Сергия за фейки о коронавирусе и ряд кибератак на местные СМИ и блоги.

Всего в «красную зону» в 2020 году попали 58 регионов (в прошлом году — 43), говорится в докладе. Еще 16 регионов попали в «оранжевую зону», восемь — в «желтую», два — Чукотский автономный округ и Республика Тыва — «зеленую». Свердловская область попадает в «красную зону» с 2015 года. Помимо нее в пятый раз в «красную зону» попали Москва, Санкт-Петербург, Алтайский, Краснодарский, Приморский края, Иркутская, Московская, Омская и Саратовская области.

Михаил Мананников