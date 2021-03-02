Президент России Владимир Путин поручил правительству уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса, заявив о необходимости обеспечить рост в 30% перевозок угля по отношению к 2020 году.

«Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района, Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить — пускай это не то, о чем мы договаривались раньше, но согласен с Андреем Рэмовичем (Белоусовым), – как минимум плюс 30% перевозок угля по сравнению с 2020 годом»,— сказал он во время совещания по развитию угольной отрасли.

«Планы отгрузки для угольных компаний Кузбасса должны определяться по действующим понятным и прозрачным принципам»,— сказал президент. По его словам, это должно быть сделано на основе поставок в западные страны и на внутренний рынок, а также исходя из наличия портовых мощностей.

Также глава государства поручил правительству подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа для вывоза угля из Якутии. «Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможность Фонда национального благосостояния, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития, если это, конечно, будет необходимо. Во всяком случае, хочу сказать, что я против этого ничего иметь не буду, пожалуйста, если такая необходимость есть — представьте предложения»,— сказал господин Путин.

Напомним, российское правительство намерено точно установить объем угля, который будет вывезен железной дорогой на экспорт в восточном направлении в ближайшие годы, и согласовать с этой цифрой добычу. Источники “Ъ” утверждают, что стороны пришли к общему значению, на базе которого будет строиться комплексный план модернизации инфраструктуры, но расходятся в его трактовке.

Подробнее — в материале “Ъ” «Государство измеряет уголь».