«Удмуртавтодором» прикроют дыру в бюджете

Депутаты госсовета Удмуртии одобрили приватизацию крупнейшего республиканского предприятия дорожной отрасли «Удмуртавтодора». Правительство республики предложило продать 100% акций компании из-за необходимости проводить его техническое перевооружение и покрыть дефицит бюджета региона. Однако во время обсуждения некоторые депутаты предложили вместо продажи проверить деятельность предприятия и его руководителей. По словам главы миндортранса Алексея Горбачева, за три года там сменилось шесть директоров, и «каждый сделал, что смог».



Вопрос приватизации 100% АО «Удмуртавтодор» рассмотрели на сегодняшней сессии госсовета Удмуртии. Причины решения продать предприятие в выступлении назвала министр имущественных отношений республики Анна Боталова. По ее словам, остро встала необходимость привлечения частного инвестора, так как требуется 500 млн руб. для технологического перевооружения асфальто-бетонных заводов и 450 единиц техники. В настоящее время, согласно анализу миндортранса Удмуртии, в ПФО в дорожной отрасли преобладают компании, находящиеся в частной собственности, отметила она. Кроме того, в распоряжении главы Удмуртии о развитии конкуренции значится, что в 2021 году в этой отрасли 80% долю должны занимать частные компании. «При отчуждении акций путем продажи Удмуртская Республика сохраняет контроль за ремонтом и содержанием дорог общего пользования по госконтрактам. Порядок заключения госконтрактов не меняется. Также это необходимо для покрытия дефицита бюджета и изыскания дополнительных средств на ремонт и содержание дорог республики»,— добавила министр.

АО «Удмуртавтодор» является крупнейшим предприятием дорожной отрасли Удмуртии. Оно было образовано в 1926 году, в 2019 году было принято решение передать ему 99,99% акций ДП «Ижевское», другого крупного предприятия. Согласно данным Спарк-Интерфакс, АО «Удмуртавтодор» приносило прибыль до 2017 года, когда оно показало чистый убыток 58 млн руб., в 2018 году убыток достиг 399 млн руб., на небольшую прибыль в 274 тыс. руб. «Удмуртавтодор» вышел в 2019 году. Выручка в 2019 году составила 2,7 млрд руб, чистые активы — 1,2 млрд руб. ДП «Ижевское» стало убыточным в 2018 году, когда доходы оказались меньше расходов на 215 млн руб, в 2019 году убыток достиг 292,5 млн руб. Выручка в 2019 году составила 3,4 млрд руб, чистые активы — 589 млн руб.

Руководитель фракции КПРФ Алексей Конорюков обратил внимание на то, что полгода назад миндортранс заявлял, что после объединения «Удмуртавтодора» с ДП «Ижевское» продавать его не планируется. Кроме того, он высказал опасения, что приватизация предприятия создаст проблемы при ремонте дорог в сельской местности, где в основном работает сейчас «Удмуртавтодор».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев подтвердил, что ранее на заседаниях фракций заявлял, что предприятие не готовится к продаже.

«Мы надеялись, что объединение предприятий и их реорганизация снизят прямые затраты за счет общего количества техники. Результата это по строительному сезону 2020 не принесло. На сегодняшний день 1,6 млрд руб. составляет кредиторская задолженность, из них 1,5 млрд просроченная»,— пояснил министр.

Господин Горбачев добавил, что с «Удмуртавтодором» заключены госконтракты на содержание и ремонт дорог на 2,5 млрд руб на два года, они в любом случае будут исполняться, даже если у него сменится собственник. По его словам, этот рынок достаточно конкурентный, в Удмуртию заходили предприятия из Перми.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Фарид Юнусов предложил средства от продажи направить на поддержку системы здравоохранения, однако господин Горбачев ответил, что предполагается все же пустить их на ремонт дорог.

По мнению депутата от КПРФ Владимира Бодрова, вместо продажи предприятия необходимо поставить вопрос о доверии его руководству и поручить государственному контрольному комитету проверить его деятельность. Он обратил внимание на выступление главы Удмуртии Александра Бречалова в начале сессии, который рассказал о выводе из кризиса ГУП «Аптеки Удмуртии» и АУ «Удмуртлес». Господин Бодров назвал это «хорошими примерами, а здесь руководители не справились с поставленной задачей». Министр ответил, что за три года в «Удмуртавтодоре» сменилось шесть руководителей, в ДП «Ижевское» — четыре. «Каждый старался что мог сделать. А если имеются сомнения, есть контрольно-надзорные органы, которые могут провести проверку и сделать выводы»,— добавил господин Горбачев.

Приватизацию предприятия поддержала фракция «Единая Россия» и профильная постоянная комиссия. Владимир Бодров предложил провести по этому вопросу тайное голосование, но большинство депутатов его не поддержали.

В итоге за согласование приватизации «Удмуртавтодора» из 50 присутствовавших на сессии депутатов за проголосовали 33, пять высказались против, двое воздержались.

На сессии не обсуждалось, сколько именно власти рассчитывают получить от продажи предприятия. В январе 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов говорил о планах объединить «Удмуртавтодор» и ДП «Ижевское» и продать 75% акций. Тогда он оценил их в 3 млрд руб. В феврале 2021 года в Удмуртии объявили тендер на определение рыночной стоимости акций «Удмуртавтодора».

Михаил Красильников