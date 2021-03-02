В Дагестане дисквалифицируют спортсмена, спровоцировавшего драку на турнире по дзюдо

Юный дзюдоист из сборной Дагестана, начавший драку на первенстве СКФО по дзюдо в Каспийске, будет дисквалифицирован, сообщил ТАСС со ссылкой на президента Федерации дзюдо республики Ирасхана Джафарова. Сегодня же с официальным заявлением по поводу массовой драки на турнире выступила Федерация дзюдо России.

Первенство СКФО для спортсменов до 23 лет проходило в Каспийске 27–28 февраля. В первый день соревнований турнир был прерван из-за массовой драки, начавшейся с конфликта находившегося на татами дзюдоиста с представителем команды Северной Осетии.

«Сомнений нет, что спортсмен, который инициировал драку, будет дисквалифицирован, временно или пожизненно — будет известно по итогам расследования»,— сказал Джафаров.

Сегодня же Федерация дзюдо России опубликовала официальное заявление по поводу инцидента на турнире в Каспийске. «Горько осознавать, что в числе участников потасовки оказались и дзюдоисты — люди, которых с детства учат самоконтролю и уважительному отношению к соперникам и судьям»,— говорится в тексте заявления.

В нем также приводятся слова Ирасхана Джафарова, обращенные к руководству Федерации дзюдо России и всей семье российского дзюдо: «Мы просим прощения за это происшествие, которое полностью противоречит не только спортивным принципам и законам дзюдо, но и канонам кавказского гостеприимства».

Мера наказания для виновника будет определена совместно с Федерацией дзюдо России и минспорта Дагестана, добавил президент республиканской федерации.

Турнир в Каспийске проводился без зрителей. «Считаные недели остаются до дня, когда мы возобновим соревнования со зрителями на трибунах,— говорится в заявлении Федерации дзюдо России.— Федерация будет уделять большое внимание вопросам безопасности и комфорта участников и гостей при выборе места их проведения».

Юлия Рыбина, Махачкала