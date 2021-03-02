Мэру Томска изменили меру пресечения на домашний арест

Советский райсуд Томска изменил мэру Ивану Кляйну, обвиняемому в превышении должностных полномочий, меру пресечения содержания под стражей на домашний арест. Как уточнила “Ъ-Сибирь” его адвокат Марина Вихлявцева, такое решение обосновано состоянием здоровья градоначальника, положительными характеристиками и пр.

«На сегодняшний день домашний арест сроком до шести месяцев (на период рассмотрения дела) определен в стационаре томского НИИ онкологии. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое, у него ограничена подвижность, также Иван Григорьевич проходит лекарственную терапию»,— сообщила госпожа Вихлявцева.

Ивана Кляйна прооперировали в конце февраля этого года. Ранее госпожа Вихлявцева сообщала, что еще в январе 2021 года ее подзащитному была рекомендована хирургическая операция.

Мэра задержали в ноябре прошлого года. На время следствия он отстранен от должности, сейчас его обязанности исполняет Михаил Ратнер.

19 февраля этого года СУ СКР по Томской области завершило расследование и направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело в отношении мэра. Ему вменяется в вину незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Томского мэра ждут в прокуратуре».

Юлия Сасевич, Новосибирск