03 марта, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Рыба плывет на полки

Дистрибутор морепродуктов займется розничной продажей

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 7

Крупный дистрибутор рыбы и морепродуктов Русская рыбная компания (РРК), среди совладельцев которого экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин, запускает в Москве собственную сеть магазинов. Компания может открыть около 100 точек премиум-класса, чтобы зарабатывать на розничной наценке, достигающей 50%. Но потребление рыбы сильно зависит от доходов населения, отмечают эксперты, а найти выгодные локации для магазинов может быть сложно.


О намерении РРК запустить собственную розницу стало известно из данных ЕГРЮЛ. В конце 2020 года РРК и ее головная структура ООО «РРК Холдинг» учредили в Москве ООО «РРК Ритейл», в том числе для розничной торговли пищевыми продуктами. Как следует из «СПАРК-Интерфакс», в феврале новая компания подала в Роспатент заявки на регистрацию нескольких брендов со словом «Находка». В профиле РРК на портале HeadHunter также есть вакансии в открывающуюся сеть рыбных магазинов премиум-класса.

РРК — один из крупнейших в стране дистрибуторов рыбы и морепродуктов. Включает 19 филиалов в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске, Новосибирске и др. В 2019 году выручка РРК была 24,98 млрд руб., чистая прибыль — 603,12 млн руб. По 33,33% «РРК Холдинг» принадлежит гендиректору РРК Дмитрию Дангауэру, Дмитрию Коцюбинскому и экс-губернатору Приморского края Сергею Дарькину, который также владеет Находкинской базой активного морского рыболовства, входящей в перечень основных добытчиков рыбы в РФ.

Один из консультантов по торговой недвижимости знает, что РРК рассматривала три формата: корнеры, магазины с кафе площадью до 50 кв. м в составе фуд-холлов, а также точки в жилых районах площадью до 100 кв. м. По словам источника “Ъ”, знакомого с проектом, в перспективе компания может открыть в Москве до 100 собственных магазинов. Для сравнения: «Красная икра», по собственным данным, насчитывает около 110 магазинов, «Сахалинский икорный дом» — более 50 точек в Москве и Подмосковье. В этих сетях комментарии не предоставили. Господин Дангауэр заявил “Ъ”, что РРК будет готова представить подобности о розничном проекте позднее.

Продажи через собственные магазины позволят РРК повысить рентабельность бизнеса. По словам собеседника “Ъ” на рынке, розничная наценка на морепродукты в России достигает 40–50%. Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов уточняет, что наиболее рентабельные — рыба и морепродукты высокого ценового сегмента. Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова говорит, что стоимость открытия точки будет зависеть от состава оборудования, качества материалов, дизайна и пр. и может быть в диапазоне 4–15 млн руб. Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина оценивает арендную ставку для помещений площадью около 100 кв. м в 40–70 тыс. руб. за кв. м в год.

Госпожа Болотова, впрочем, сомневается, что на московском рынке есть ниша еще для 100 рыбных магазинов. По ее словам, свежая рыба — сложная категория, а ее потребление сильно зависит от доходов населения. К тому же качественные свободные локации в этом формате найти сегодня очень сложно, указывает консультант. Но партнер Colliers Станислав Бибик отмечает, что в 2020 году вакантность в стрит-ритейле в центре Москвы выросла с 6% до 12,1% год к году и новых предложений на рынке появилось много. Кроме того, многие собственники готовы пойти навстречу новым арендаторам, которые развивают сетевые проекты, добавляет госпожа Козина.

РРК усиливает вертикальную интеграцию бизнеса. В декабре «РРК Холдинг» получил 49% в приморском ООО «Дефриз», где 51% владеет связанное с господином Дарькиным АО «Дальинвестгрупп». По словам Дмитрия Дангауэра, у «Дефриза» своих квот нет, компания может добывать неквотируемые объекты либо приобрести квоты на рынке. Также, отметил он, планируется консервное производство под брендом «Дальморепродукт».

Анатолий Костырев


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя