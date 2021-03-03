Рыба плывет на полки

Крупный дистрибутор рыбы и морепродуктов Русская рыбная компания (РРК), среди совладельцев которого экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин, запускает в Москве собственную сеть магазинов. Компания может открыть около 100 точек премиум-класса, чтобы зарабатывать на розничной наценке, достигающей 50%. Но потребление рыбы сильно зависит от доходов населения, отмечают эксперты, а найти выгодные локации для магазинов может быть сложно.

О намерении РРК запустить собственную розницу стало известно из данных ЕГРЮЛ. В конце 2020 года РРК и ее головная структура ООО «РРК Холдинг» учредили в Москве ООО «РРК Ритейл», в том числе для розничной торговли пищевыми продуктами. Как следует из «СПАРК-Интерфакс», в феврале новая компания подала в Роспатент заявки на регистрацию нескольких брендов со словом «Находка». В профиле РРК на портале HeadHunter также есть вакансии в открывающуюся сеть рыбных магазинов премиум-класса.

РРК — один из крупнейших в стране дистрибуторов рыбы и морепродуктов. Включает 19 филиалов в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске, Новосибирске и др. В 2019 году выручка РРК была 24,98 млрд руб., чистая прибыль — 603,12 млн руб. По 33,33% «РРК Холдинг» принадлежит гендиректору РРК Дмитрию Дангауэру, Дмитрию Коцюбинскому и экс-губернатору Приморского края Сергею Дарькину, который также владеет Находкинской базой активного морского рыболовства, входящей в перечень основных добытчиков рыбы в РФ.

Один из консультантов по торговой недвижимости знает, что РРК рассматривала три формата: корнеры, магазины с кафе площадью до 50 кв. м в составе фуд-холлов, а также точки в жилых районах площадью до 100 кв. м. По словам источника “Ъ”, знакомого с проектом, в перспективе компания может открыть в Москве до 100 собственных магазинов. Для сравнения: «Красная икра», по собственным данным, насчитывает около 110 магазинов, «Сахалинский икорный дом» — более 50 точек в Москве и Подмосковье. В этих сетях комментарии не предоставили. Господин Дангауэр заявил “Ъ”, что РРК будет готова представить подобности о розничном проекте позднее.

Продажи через собственные магазины позволят РРК повысить рентабельность бизнеса. По словам собеседника “Ъ” на рынке, розничная наценка на морепродукты в России достигает 40–50%. Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов уточняет, что наиболее рентабельные — рыба и морепродукты высокого ценового сегмента. Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова говорит, что стоимость открытия точки будет зависеть от состава оборудования, качества материалов, дизайна и пр. и может быть в диапазоне 4–15 млн руб. Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина оценивает арендную ставку для помещений площадью около 100 кв. м в 40–70 тыс. руб. за кв. м в год.

Госпожа Болотова, впрочем, сомневается, что на московском рынке есть ниша еще для 100 рыбных магазинов. По ее словам, свежая рыба — сложная категория, а ее потребление сильно зависит от доходов населения. К тому же качественные свободные локации в этом формате найти сегодня очень сложно, указывает консультант. Но партнер Colliers Станислав Бибик отмечает, что в 2020 году вакантность в стрит-ритейле в центре Москвы выросла с 6% до 12,1% год к году и новых предложений на рынке появилось много. Кроме того, многие собственники готовы пойти навстречу новым арендаторам, которые развивают сетевые проекты, добавляет госпожа Козина.

РРК усиливает вертикальную интеграцию бизнеса. В декабре «РРК Холдинг» получил 49% в приморском ООО «Дефриз», где 51% владеет связанное с господином Дарькиным АО «Дальинвестгрупп». По словам Дмитрия Дангауэра, у «Дефриза» своих квот нет, компания может добывать неквотируемые объекты либо приобрести квоты на рынке. Также, отметил он, планируется консервное производство под брендом «Дальморепродукт».

Анатолий Костырев