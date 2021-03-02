«Северный ветер» начал продажу билетов на рейсы Пермь — Стамбул

Авиакомпания «Северный ветер» открыла продажу билетов на прямые рейсы из Перми в Стамбул (Турция). По информации на сайте перевозчика, первый вылет запланировал на 10 марта. До конца марта рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и пятницам, затем — раз в неделю, по четвергам. Цена билета в одну сторону начинается от 8 тыс. руб. В расписании Большого Савино эти рейсы пока не значатся.

«Северный ветер» получил допуск на выполнение рейсов Пермь — Стамбул в октябре 2020 года. Допуск на перелеты по этому маршруту был выдан также авиакомпаниям Azur Air и «Победа».

С 6 марта «Северный ветер» начнет также осуществлять прямые рейсы из Перми в Анталью.