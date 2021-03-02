За год на Урале на 2% упали объемы строительства

В Уральском федеральном округе (УрФО) упали объемы строительства, сообщил руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков на своем канале в «Яндекс.Дзен» со ссылкой на данные ДОМ.РФ

Из всех округов, за последний год нарастить объем строительства смогли только два: Дальневосточный и Приволжский. В целом по России снижение произошло на 4,5%. Как сообщает господин Хоьков, и уральские застройщики не смогли увеличить объемы строящегося жилья.

В Свердловской области объем строящегося жилья упал на 8%, Так, в феврале 2020 года проектов в стадии строительства, которые реализуются в рамках 214 ФЗ о долевом строительстве, находилось 2,93 млн. кв. м, а в феврале 2021 — 2,69 млн. кв. м.

«В начале 2021 года приходится констатировать, что льготная ипотека пока не смогла привести к ускоренным инвестициям в новые проекты. Цены продолжают расти, а объемы строительства нет. Доступность рынка жилья начинает быстро снижаться, несмотря на относительно дешевую ипотеку. Представители профильных ведомств не раз заявляли о том, что для того, чтобы строительство перешло к росту, необходимо время. Действительно, пока заторможенную реакцию рынка можно списать на естественную инерцию. Но признаков для быстрого разворота сложившихся тенденций пока не просматривается», — считает Михаил Хорьков.