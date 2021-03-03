Доски почета

Одного из самых ярких спортивных триумфов нынешней зимы России добилась в сноуборде. В четырех слаломных состязаниях в рамках чемпионата мира в словенском Рогле она смогла завоевать пять медалей, две из них — золотые. Вслед за выигравшим гигант Дмитрием Логиновым, уже состоявшейся звездой жанра, высшую награду — уже просто в параллельном слаломе — взяла звезда абсолютно новая, 17-летняя София Надыршина.

Этот чемпионат мира по сноуборду (или, вернее, слаломный кусок первенства, спешно раскиданного по разным локациям из-за пандемии коронавируса и вызванного ей отказа Китая принимать первенство) был идеальным подтверждением существования в российском спорте очень сильного звена. Россия полюбила сноуборд относительно недавно, гораздо позже многих других стран, но вот именно слалом освоила отчего-то очень быстро. Классные, способные брать медали топовых турниров специалисты по слалому у нас появились еще в позапрошлом десятилетии, а одним из ярчайших моментов сочинской Олимпиады, не испорченных допинговыми расследованиями, был золотой слаломный «дубль» Вика Уайлда.

Уайлд — попавший в сборную России после натурализации американец. Но сейчас необходимости в такой процедуре уже нет.

После сочинской Олимпиады слаломная отечественная команда обрела удивительную крепость благодаря безумно талантливым спортсменам и спортсменкам родом из России.

И даже Уайлд, продолжающий выступать, уже не в состоянии на равных конкурировать с ними.

Два таких таланта блеснули в Словении. Успех Дмитрия Логинова в параллельном гигантском слаломе был событием из разряда абсолютно ожидаемых. Свои два первых золота чемпионатов мира он взял еще в Солт-Лейк-Сити два года назад. В Рогле Логинов подтвердил репутацию безусловного фронтмена дисциплины, хотя, чтобы сделать это, ему потребовалось сражаться с итальянским ветераном Роландом Фишналлером не до последних метров или сантиметров, а именно миллиметров: чемпиона и призера разделила сотая доля секунды. Скорее на полноценную осечку тянул проигрыш Логинова в полуфинале параллельного слалома против австрийца Андреаса Проммеггера, после которого он добыл бронзу в схватке с соотечественником Андреем Соболевым, третьим призером гиганта.

Успех Софии Надыршиной — это взлет звезды новой.

Притом что и его, строго говоря, не назовешь сенсационным, несмотря на юный возраст и формально небогатый опыт спортсменки. Блиставшая в юниорках, она как-то удивительно легко адаптировалась во взрослых состязаниях. Уже в прошлом, дебютном розыгрыше Кубка мира Надыршина добиралась до подиума на его этапах. В розыгрыше нынешнем открыла счет победам, два раза одержав их в январе.

В слаломном кубковом зачете перед чемпионатом мира София Надыршина расположилась на втором месте вслед за немкой Рамоной Хофмайстер. Именно с ней ей пришлось иметь дело в решающем заезде в параллельном слаломе, за сутки до которого Надыршина в финале гиганта уступила соотечественнице Хофмайстер Селине Йорг, хотя в верхней части склона лидировала. Теперь она прежних ошибок не допустила.

Это была идеальная демонстрация исключительности мастерства россиянки.

Надыршина смотрелась абсолютно безупречной, выполняя свои виражи, даже неестественно спокойной.

И в какой-то момент Хофмайстер, матерая, все видевшая, кажется, поняла, что, даже обходясь без ляпов, не имеет никаких шансов против оппонентки. В концовке спуска она, уже безнадежно отставшая, бросила объезжать флажки, признав тотальное превосходства Софьи Надыршиной, которую фавориткой Олимпиады 2022 года мешают признать лишь два нюанса. В Пекине состязаться сноубордисты будут в гигантском слаломе, а среди соперниц россиянки в Словении не было, возможно, наиболее опасной — чемпионки предыдущих Олимпийских игр чешки Эстер Ледецки, получившей травму.

Алексей Доспехов