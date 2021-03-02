Уральский боец Иван Штырков проведет бой с Муратом Гуговым в рамках турнира ACA 120

Уральский боец Иван Штырков из команды «Архангел Михаил» проведет бой с Муратом Гуговым в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 120, сообщили в пресс-службе команды. Бой пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

«После яркого боя против Магомеда Исмаилова Иван Штырков подписал долгосрочный контракт с лигой АСА, где будет выступать в дивизионе 93 кг. Гугов станет первым соперником Ивана на пути к титулу чемпиона организации. Все семь побед Мурат одержал досрочно, однако, как и Иван, он уступил в своем последнем поединке», — отметили в пресс-службе.

Иван Штырков провел 20 профессиональных поединков, в 17 из которых одержал победу. В данный момент он находится на сборах в Дагестане, где пройдет его основной тренировочный лагерь.