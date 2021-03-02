Прокуратура начала проверку информации о загрязнении воздуха в Екатеринбурге

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о возможном выбросе вредных загрязняющих веществ в воздух Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По информации СМИ, накануне жители города почувствовали неприятный запах и едкий белый дым в атмосферном воздухе.

Совместно с прокуратурой проверку проведут специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и регионального управления Роспотребнадзора. Ими будут отобраны пробы воздуха, проведено исследование для установления причины загрязнения атмосферного воздуха. По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.