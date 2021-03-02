Суд оставил в силе отказ в УДО Владу Мордасову

Ростовский областной суд оставил в силе решение Шахтинского городского суда отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «ростовского дела» Владиславу Мордасову, осужденному за организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Об этом сообщает «Кавказский узел». В декабре суд в Шахтах отказал Владу Мордасову в условно-досрочном освобождении: против УДО выступили администрация шахтинской ИК-9 и прокуратура. В характеристике из колонии было указано, что у господина Мордасова имеется 30 непогашенных взысканий.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, октябре Ульяновский городской суд отказал в УДО второму фигуранту дела Яну Сидорову по причине того, что в характеристике присутствовали нарушения. Однако достижений в ней указано не было.

Напомним, 5 ноября 2017 года 18-летний Ян Сидоров и 21-летний Влад Мордасов вышли к зданию правительства Ростовской области с двумя плакатами: «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Они были задержаны сотрудниками полиции. Кроме того, в этот день в соседнем переулке был задержан 18-летний Вячеслав Шашмин. Позже следователи установили, что все трое состояли в Telegram-чате «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону». Задержанных обвинили в покушении на организацию массовых беспорядков и участие в них. Ростовский областной суд назначил Владу Мордасову шесть лет семь месяцев колонии строго режима, Яну Сидорову — шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима. В июне 2020 года Верховный суд РФ сократил им сроки до четырех лет лишения свободы. Вячеславу Шашмину было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Наталья Шинкарева