Терапевтический корпус больницы №14 в Екатеринбурге вернется к плановому приему пациентов

Один из корпусов городской клинической больницы (ГКБ) №14 в Екатеринбурге возвращается к оказанию плановой помощи пациентам. «Руководители медучреждения, которому я стараюсь помогать, рассказали, что терапевтический корпус ГКБ возвращается к оказанию неотложной и экстренной помощи»,— написал на своей странице в Facebook депутат гордумы Алексей Вихарев.

Он пояснил, что около года корпус принимал больных с новой коронавирусной инфекцией. За этот период в учреждение было госпитализировано порядка 2 тыс. человек. «Поскольку количество поступающих с COVID-19 снижается, стационар возвращается к штатному режиму работы»,— пояснил заместитель руководителя по лечебной работе Алексей Мартынов. Для приема пациентов подготовлено 111 стационарных коек, шесть из которых реанимационные. При экстренной госпитализации пациентам будут проводить экспресс-тесты на COVID-19.

Господин Вихарев подчеркнул, что возвращение терапевтического корпуса к плановому приему пациентов не скажется на работе с больными коронавирусом, так как в больнице есть еще два корпуса, которые находятся в «красной зоне».

По данным на 2 марта, в Свердловской области с начала пандемии было зарегистрировано 78 022 случая заболевания COVID-19, более 71 тыс. пациентов выздоровели, 2 397 человек скончались.