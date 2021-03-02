Воронежский депутат Владимир Рожков отказался от статуса адвоката

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, совет адвокатской палаты Воронежской области на заседании 11 февраля решил приостановить с 25 января профессиональный статус Владимира Рожкова. С соответствующим заявлением в палату еще 22 января обратился сам господин Рожков. Свою просьбу он мотивировал избранием в сентябре прошлого года в Воронежскую облдуму.

Владимир Рожков сообщил “Ъ-Черноземье”, что уже уведомил о решении коллегии спикера регионального парламента Владимира Нетесова. «Законодательство прямо не указывает на то, должен ли депутат, осуществляющий свою деятельность на непостоянной основе, отказываться от статуса адвоката. Этот вопрос скорее дискуссионный, но я решил не смущать некоторых своих коллег по думе и по своей инициативе обратился в палату», - пояснил господин Рожков. При этом он заверил «Ъ-Черноземье», что не намерен отказываться от мандата депутата. «Я честно победил на выборах в сложнейшем округе на левом берегу Воронежа и теперь не могу подвести своих избирателей. Считаю, что должен отработать депутатский срок до конца»,— добавил Владимир Рожков.

В реестре адвокатов Воронежской области сейчас статус Владимира Рожкова указан как «приостановленный».

О том, кого ранее защищал Владимир Рожков, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Владимир Зоркий