На Кубани прививку от коронавируса поставили 136 тыс. человек

По данным на 2 марта 2021 года в Краснодарском крае первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 136,4 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. За последние сутки прививку поставили 3203 жителей Кубани.

Всего в регион поступило уже 170,2 тыс. доз вакцины. В настоящее время в Краснодарском крае работает 149 пунктов вакцинации, в т.ч. семь – мобильных. Пять из них расположены в Краснодаре по одному – в Сочи и Новороссийске. По данным властей региона, жители отдаленных станиц и поселков могут привиться на базе мобильных медицинских комплексов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, более 115 тыс. жителей Краснодарского края сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V». На тот момент олный цикл прошли около 33,7 тыс. человек.

Алексей Белянин