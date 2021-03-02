Для возведения улицы Строителей краевые власти изымут жилые дома, водонапорную башню и объекты РЖД

Губернатор Дмитрий Махонин подписал распоряжение об изъятии объектов недвижимого имущества в Перми для возведения дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара», участка от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев.

Документ, подписанный 17 февраля, предполагает изъятие 19 земельных участков, на которых расположены административные здания и водонапорная башня РЖД, а также три жилых дома.

Краевому минтрансу необходимо направить копию распоряжения главе города Перми, а также уведомить владельцев указанных объектов недвижимости о предстоящем изъятии. Согласно распоряжению, в список планируемых к изъятию объектов вошли два административных здания РЖД на ул. Трамвайной, 4а, ул. Барамзиной, 10, а также водонапорная башня госкомпании на ул. Барамзиной высотой 25 м. Кроме того, у собственников планируется изъять два частных жилых одноэтажных дома на ул. Трамвайной, 10 и 13, и двухэтажный жилой многоквартирный дом на ул. Барамзиной, 8.

Реконструкция ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской разбита на четыре этапа. Проект призван загрузить Красавинский мост через Каму и одновременно разгрузить от транспортного потока Коммунальный мост. После реконструкции ул. Строителей (между ул. Куфонина и Стахановской) будет четырехполосной. Проект новой улицы разрабатывался последние десять лет. Расходы на строительство автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара (3,88 км)» составляют 2,7 млрд руб., на возведение автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская (3,12 км)» потребуется 2,1 млрд руб. Кроме того, планируются расходы в объеме 1,6 млрд руб. на строительство двух тоннелей (по 800 млн руб.) через Транссиб в створе улиц Углеуральской и Вишерской. Запланированы также масштабные затраты на выкуп недвижимости по ходу новой трассы. Планируется строительство дорожной развязки — в районе пересечения улиц Вишерской и Барамзиной из-за того, что на пути строительства стоит ремонтное депо РЖД и его нельзя перенести.