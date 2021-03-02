На 40 предприятиях края не соблюдался противоэпидемический режим

С 15 по 27 февраля краевой Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемического режима на 40 предприятиях в сферах общепита, транспорта, образования, торговли и оказания услуг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди выявленных нарушений отмечаются отсутствие у персонала масок и перчаток, применение антисептиков неизвестного происхождения, отсутствие «входного фильтра» с замером температуры у персонала и другие. В числе нарушителей вновь оказались АО «Почта России» и ООО «Агроторг» (сеть продуктовых магазинов «Пятерочка»). Полный список нарушителей размещен на сайте Роспотребнадзора.