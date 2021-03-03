Сегодня исполняется 65 лет председателю совета директоров АО ПГК, координатору Экспертного совета при правительстве РФ, в 1999–2003 годах руководителю администрации президента РФ Александру Волошину

Его поздравляет председатель фонда «Сколково», президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович:

— Дорогой Александр Стальевич, к символическому шахматному возрасту Вы добавили еще один год мудрости и неутихающего интереса ко всему новому. Мы вместе создаем Большое Сколково — одно из лучших мест для развития талантов, технологического предпринимательства и комфортной жизни. Ваш опыт и умение критически оценивать действительность, приземленность, свобода мысли и открытость помогают многим писать свои истории успеха. Здоровья Вам и энергии для достижения последующих рубежей!

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