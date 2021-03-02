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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В центре Екатеринбурга на месте ресторана «Макдоналдс» откроется KFC

В Екатеринбурге на месте закрывшегося ресторана «Макдоналдс» на 8 Марта, 8В готовят к открытию ресторан другой сети быстрого питания — KFC, сообщают местные СМИ. Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердил местный ресторатор Евгений Урюпин, который также планировал открыть свое заведение на этом месте. Сейчас в здании идет ремонт под новое заведение.

Напомним, что «Макдоналдс» в здании рядом со станцией метро «Площадь 1905 года» закрылся в прошлом году. Ранее на улице Карла Либкнехта, 18 закрылся еще один ресторан с фастфудом — Burger King.

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