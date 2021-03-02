Кремль: Путину не докладывают все детали дела Сафронова

Президенту России Владимиру Путину не докладывают о процессуальных действиях по делу советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он заявил, что Кремль по-прежнему не собирается вмешиваться в ход расследования, а вопрос о виновности господина Сафронова решит суд.

Сегодня, 2 марта, Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Ивану Сафронову. Поручительства за него подписали более 300 человек, в том числе главные редакторы “Ъ” (Владимир Желонкин), «Ведомостей» (Андрей Шмаров), «Новой газеты» (Дмитрий Муратов), телеканала «Дождь» (Тихон Дзядко), а также председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«Речь идет о процессуальных действиях, и конечно же, они не могут докладываться президенту, иначе у президента не хватило бы на все времени. Это невозможно. И собственно, это и не требуется. Федеральная служба безопасности, вы знаете, что занимается этим делом в связи с тем, что обвинения весьма тяжкие. Но еще раз повторяю, вмешиваться в это мы не имеем возможности и не имеем желания. И степень виновности, и виновность Сафронова также может определить только суд»,— заявил господин Песков журналистам во время пресс-колла.

Ивана Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. По версии следствия, в 2017 году он якобы передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. При этом следствие заявило, что господина Сафронова завербовали еще в 2012 году. Сути обвинений ФСБ не раскрыло, несмотря на многочисленные ходатайства. Иван Сафронов свою вину не признает.

Иван Сафронов о своем деле — в интервью “Ъ”.