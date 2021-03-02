В Казани спрос на деловые услуги на аутсорсинге вырос на 57%

Спрос на деловые и бэк-офисные услуги на аутсорсинге в Казани в ноябре-феврале вырос на 57% по сравнению с показателями годичной давности. Предложений при этом в городе стало больше на 43%. Исследование провели специалисты Avito.

Востребованность юридических услуг в Казани за год увеличилась на 39%, их предложение при этом выросло на 36%. Бухгалтерские услуги выросли в спросе на 11%, а в предложении на 21%

Отмечается, что в РФ спрос на деловые и бэк-офисные услуги на аутсорсинге за год увеличился на 56%. Предложение при этом стало больше на 41%.

"Ъ-Казань"