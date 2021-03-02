УФАС выявило нарушения при финансировании культмассовых мероприятий в Перми

Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми исполнил предупреждение Пермского УФАС о недопустимости нарушения закона о конкуренции. Ранее антимонопольное ведомство выявило неправомерную схему финансирования культурно-массовых мероприятий, которую практиковал департамент.

Как установило УФАС, департамент выделял подведомственным муниципальным учреждениям субсидии на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий. Но вместо того, чтобы проводить городские праздники собственными силами, учреждения привлекали третьих лиц, выступая посредниками по передаче бюджетных денежных средств. Это является нарушением закона о контрактной системе. Одним из нарушителей, в частности, выступало МАУ «Агентство социокультурных проектов», которое расходовало бюджетные деньги на оплату услуг и работ различных хозсубъектов по договорам гражданско-правового характера, заключая при этом договоры с подрядчиками, в том числе как с единственными поставщиками.

Департамент имел право выделять из бюджета субсидии автономным учреждениям только в том случае, если они будут исполнять задание своими силами. В противном случае требуется проводить закупки работ и услуг.

Пермское УФАС России усмотрело в действиях департамента культуры и молодежной политики администрации Перми признаки нарушения Закона о защите конкуренции и выдало ведомству предупреждение о необходимости устранить выявленные нарушения.

«Департамент согласился с выдвинутыми в предупреждении претензиями и принял обязательство в дальнейшем не нарушать антимонопольное законодательство. Муниципальное ведомство сообщило, что довело до подведомственных муниципальных автономных учреждений информацию о необходимости проводить мероприятия для населения Перми, на реализацию которых они получают субсидии, собственными силами, без привлечения третьих лиц»,— заявил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.