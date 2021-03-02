Компания Jaguar назвал стоимость обновленного кроссовера E-Pace на российском рынке.

В России будут доступны автомобили со 199-сильным 2-литровым дизелем и 200- и 249-сильными 2-литровыми бензиновыми моторами в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Для модернизированного Jaguar E-Pace предложат несколько комплектаций S (от 3,8 млн руб.), SЕ (от 3,9 млн руб.) и R-Dynamic с тремя вариантами комплектаций: R-Dynamic S (от 3,9 млн руб.), R-Dynamic SE (от 4 млн руб.) и R-Dynamic HSE (от 4,4 млн руб.).

Напомним, премьера обновленного Jaguar E-Pace состоялась осенью 2020 года. Автомобиль перешел на новую платформу PTA (Premium Transverse Architecture), обновленный E-Pace отличается новыми фарами, решеткой радиатора и бамперами, а в салоне изменились руль, рычаг «автомата», появилась 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и более современная мультимедийная система Pivi Pro с 11,4-дюймовым тачскрином. Также расширен список опций и улучшены материалы отделки.